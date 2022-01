CAN 2022: le Malawi s’offre le Zimbabwe

Le duel entre le Malawi et Zimbabwe, deux équipes qui n’ont jamais franchi le premier tour lors d’une phase finale, s’est soldé par une victoire des Malawites pour le compte de la deuxième journée du groupe B, ce vendredi 14 janvier (2-1). À Bafoussam, juste avant, le Sénégal et la Guinée s’étaient aussi neutralisées. Ishmael Wadi a ouvert le score pour le Zimbabwe à la 38e minute. Quelques minutes plus tard, Gabadinho Mhango égalise pour le Malawi (43e). En seconde période, Gabadinho Mhango marque un doublé d’un ballon piqué après s’être défait de deux défenseurs (58e).