CAN 2022 : suivez Maroc - Comores en direct

Deuxième rencontre pour les Lions de l’Atlas du Maroc et les Cœlacanthes des Comores durant cette CAN 2022. Les Marocains peuvent se qualifier en cas de succès, tandis que les Comoriens veulent se relancer après une défaite 1-0 face au Gabon. Quel résultat, ce vendredi 14 janvier à Yaoundé ? Suivez en direct sur rfi.fr ce match du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations de football. Coup d’envoi à 16h TU (17h heures du Cameroun et en France).