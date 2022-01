CAN 2022: six joueurs tunisiens positifs au Covid-19

Le onze titulaire tunisien juste avant le début de son match face au Mali le 12 janvier 2022. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI

Six joueurs de la sélection tunisienne disputant la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé la fédération tunisienne ce vendredi, à deux jours du deuxième match de groupe contre la Mauritanie. Les six joueurs qui ont rendu des tests positifs sont Naim Sliti, Yoann Touzghar, Oussama Haddadi, Mohamed Drager, Dylan Bronn et Issam Jebali, a indiqué la fédération sur sa page Facebook. Les joueurs contaminés ont été placés en isolement et ne pourront pas participer au match de dimanche contre la Mauritanie.La Tunisie avait perdu son premier match de groupe contre le Mali dans des conditions rocambolesques, l'arbitre zambien de la rencontre ayant prématurément sifflé la fin de la partie à deux reprises. La victoire du Mali a néanmoins été homologuée par la Confédération africaine de football (CAF) qui a rejeté la réserve formulée par la Tunisie.