CAN 2022: Six joueurs tunisiens testés positifs au Covid-19

Texte par : RFI Suivre

Six joueurs de la sélection tunisienne disputant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé la fédération tunisienne vendredi 14 janvier, à deux jours du deuxième match de groupe contre la Mauritanie. Naïm Sliti, Yoann Touzghar, Oussama Haddadi, Mohamed Drager, Dylan Bronn et Issam Jebali ont été placés en isolement et ne pourront pas participer au match de dimanche contre la Mauritanie.