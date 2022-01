Reportage

CAN 2022: le fair-play, idéal presque illusoire dans le football moderne

Moment de tension à la fin du match entre le Gabon et le Ghana, le 14 janvier 2022 au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun. REUTERS - THAIER AL-SUDANI

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

La fin du match entre le Gabon et le Ghana (1-1), vendredi 14 janvier, a été émaillée par des incidents nés d’une action polémique sur le terrain : les Panthères n’ont pas rendu le ballon aux Blacks Stars et ont égalisé. Entre l’esprit sportif et l’enjeu sportif, difficile de choisir son camp.