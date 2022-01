CAN 2022: le Cameroun ne peut pas se relâcher face au Cap-Vert

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), le Cameroun joue son troisième match du groupe A contre le Cap-Vert, lundi 17 janvier. Contre un adversaire qui a déjà causé des soucis aux Lions indomptables, le sélectionneur Toni Conceiçao le martèle : son équipe doit garder sa concentration et encore gagner. La suite de la CAN en dépend.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Yaoundé,

La meilleure attaque de ce début de CAN 2022 – six buts en deux matches, dont quatre signés Vincent Aboubakar – va-t-elle encore faire chanter le stade d’Olembé ? Le Cameroun retrouve l’enceinte neuve lundi 17 janvier pour son troisième et dernier match du premier tour, face au Cap-Vert. Et même si le pays-organisateur a déjà son billet pour les huitièmes de finale, une nouvelle victoire agrémentée de quelques buts serait idéale.

Car dans cette compétition avec 24 nations au départ, le classement de chaque poule n’est jamais totalement figé avant la fin du premier tour. Leader du groupe A avec 6 points, le Cameroun peut toujours, en cas de déconvenue, rétrograder à la deuxième ou même troisième place. Et si cela arrivait, les Lions indomptables devraient s’exiler ailleurs qu’au stade d’Olembé pour leur huitième de finale. En effet, l’équipe qui finira première du groupe A sera la seule assurée de jouer dans ce lieu.

Conceição va peut-être faire tourner

Au-delà d’une question de stade, terminer le premier tout sur un carton-plein est « important » car c’est la meilleure façon de « susciter de la confiance pour la suite » de la compétition, explique le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceição, à la veille du match face au Cap-Vert. Le coach l’assure, ses hommes sont « prêts », « concentrés » et « exigeants envers eux-mêmes ».

« Nous voulons donner 100% à chaque match. Nous y sommes prêts », confirme Collins Fai. Double passeur décisif contre l’Éthiopie, le latéral droit admet que les Camerounais ont « fait beaucoup d’erreurs lors des deux derniers matches » et veulent « les corriger ».

Interrogé sur ses intentions tactiques, Toni Conceição envisage de modifier un peu son équipe : « Certains joueurs pourraient se reposer, notamment ceux qui ont pris un avertissement. Mais je ne crois pas que la modification sera très profonde, compte-tenu de l'adversaire. » « La meilleure équipe sera alignée » et « il n’y aura pas de relâchement », insiste-t-il.

Le Cap-Vert, un mauvais souvenir pour le Cameroun

Face aux Lions indomptables chez eux, les Capverdiens ne partent pas favoris. Ils n’arrivent pas non plus en victimes désignées, bien au contraire. D’abord parce que d’un point de vue comptable, après une victoire (1-0 face à l’Éthiopie) et une défaite (0-1 face au Burkina Faso), les Requins bleus briguent clairement une place parmi les huitièmes-de-finalistes. Et aussi parce que le Cameroun n’est pas très heureux face au Cap-Vert ces derniers temps.

Lors des éliminatoires de la CAN 2022, auxquels le Cameroun a quand même participé malgré sa qualification d’office en tant qu’organisateur, les Capverdiens sont venus chercher le nul à Ahmadou-Ahidjo (0-0 en novembre 2019) avant de l’emporter chez eux (3-1 en mars 2021). Et les Camerounais n’ont pas oublié non plus que leur double confrontation avec le Cap-Vert leur avait été fatale lors des éliminatoires de la CAN 2013 (2-0, 1-2 en septembre et octobre 2012).

Humberto Bettencourt, l’adjoint au sélectionneur Bubista, n’oublie pas ces faits d’armes. « Il est important de se souvenir des rencontres passées », dit-il. Mais il ajoute : « Le match de demain (lundi) sera complétement différent. »

Le Cap-Vert compte respecter son plan de jeu habituel et espère « dépasser l’adversaire en détectant ses points les plus faibles ». « Il y en a très peu, mais ils existent. Et nous ferons le nécessaire pour les exploiter », prévient Bettencourt. Un message que les Lions indomptables n'ont sans doute pas raté.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne