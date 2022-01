Direct

CAN 2022 : suivez Tunisie - Mauritanie en direct

Les Aigles de Carthage de Tunisie et les Mourabitounes de Mauritanie se retrouvent ce dimanche 16 janvier à Limbé, dans le groupe F de la CAN 2022. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d’envoi à 16h TU (17h au Cameroun et en France). © FMM

Texte par : Pierre Fesnien Suivre 1 mn

Les Aigles de Carthage de Tunisie et les Mourabitounes de Mauritanie se retrouvent ce dimanche 16 janvier à Limbé, dans le groupe F de la CAN 2022. Battues 1-0 lors de la première journée, ces deux équipes sont acculées avant de s'affronter. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d’envoi à 16h TU (17h au Cameroun et en France).