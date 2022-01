CAN 2022 : suivez Cap-Vert-Cameroun et Burkina Faso-Éthiopie en direct

C’est le dénouement dans le groupe A de la 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022). Au programme, les matches Cap-Vert-Cameroun et Burkina Faso-Éthiopie à suivre en direct sur rfi.fr, ce lundi 17 janvier. Coups d’envoi à 16h TU (17h au Cameroun et en France).

© FMM