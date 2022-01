CAN 2022: les Camerounais ont des soucis défensifs à corriger

Le gardien de but du Cameroun, André Onana, a encaissé un but à chaque match du premier tour de la CAN 2022. Lui-même admet des «erreurs défensives» sur lesquelles il faut «travailler».

Le Cameroun a validé sa première place du groupe A en faisant match nul avec le Cap-Vert (1-1), lundi 17 janvier. Les Lions indomptables seront au stade d’Olembé pour leur huitième de finale de cette CAN 2022. Mais une nouvelle fois, ils n’ont su garder leur cage inviolée. André Onana, le gardien, admet des « erreurs » trop nombreuses ces derniers temps.

De notre envoyé spécial au stade d’Olembé,

Les Lions indomptables ont rendez-vous dans une semaine avec la phase à élimination directe de la CAN 2022. Après le 1-1 contre le Cap-Vert lundi 17 janvier pour leur troisième et dernier match du premier tour, ils disputeront leur huitième de finale le 24 janvier, toujours dans ce stade d’Olembé. Un privilège obtenu grâce à leur première place du groupe A.

« C'était vraiment important pour nous de rester à Yaoundé, de jouer dans ce stade génial », confirme André Onana, quelques minutes après le coup de sifflet final. Le gardien et ses coéquipiers sont « contents de la qualification » mais « peut-être pas du résultat ». La série de six victoires consécutives des Camerounais, dont deux durant cette CAN, est terminée.

« On n'a pas été bien, on a dormi sur le but »

Contrairement au Burkina Faso et à l’Ethiopie, le Cap-Vert n’a pas marqué le premier but du match. Mais les Requins bleus ont fait trembler les filets après la pause par l’intermédiaire de Garry Rodrigues, entré en jeu huit minutes plus tôt. Kenny Rocha s’est échappé dans le dos de Harold Moukoudi et Michael Ngadeu et a servi son coéquipier pour l’égalisation.

« Défensivement, on n'a pas été bien. On a dormi sur le but », reconnaît André Onana. « Celui qui commet le moins d'erreur gagne. Malheureusement pour nous, on en commet trop ces derniers temps », poursuit le gardien de l’Ajax Amsterdam, selon lequel les Camerounais « se doivent d’être critiques envers eux-mêmes ». « Il faut travailler pour arranger ces erreurs défensives », insiste-t-il.

« Si mon style dérange... habituez-vous ! »

Gare, toutefois, à ne pas tout mettre sur les épaules du n°24 des Lions indomptables. Alors que des journalistes l’interrogeaient sur sa façon de jouer, André Onana a affiché un air étonné avant de rétorquer : « J’ai joué contre de grandes nations et de grands clubs et je ne connais pas d'équipe qui ne prend pas de but. Aujourd'hui, vous ramenez ce but à moi ; je ne joue pas tout seul ! Des erreurs défensives sont commises par moi et par mes coéquipiers. »

« Mon style de jeu, c’est celui-là. S’il gêne ou dérange certaines personnes… bah, habituez-vous ! », rigole-t-il. Le dernier rempart du Cameroun voit le verre à moitié plein. Comme après le match contre l’Éthiopie, il regarde avant tout le résultat final : « Si on doit prendre des buts et gagner, je signe. Le plus important, ce n'est pas de prendre des buts mais la victoire du collectif. »

Réaliste quant aux lacunes actuelles du Cameroun, attaché à l’essentiel, c’est-à-dire la qualification et les 7 points pris sur 9 possibles, André Onana regarde vers les prochaines semaines avec détermination. « Nous devons gagner la CAN. C'est notre devoir », répète-t-il. Reste à connaître l’identité du futur adversaire. « On n’a peur d’aucun adversaire. Peu importe qui vient », promet le gardien.

