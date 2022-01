Prix Fifa The Best: le Sénégalais Édouard Mendy élu meilleur gardien de l'année 2021

Le gardien sénégalais de Chelsea, Édouard Mendy, le 14 septembre 2021 lors du match de Ligue des champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg, au stade Stamford Bridge de Londres. Action Images via Reuters - JOHN SIBLEY

Le gardien de but sénégalais Édouard Mendy s'est vu décerner ce lundi 17 janvier le prix Fifa The Best du meilleur gardien de but de l'année 2021. Il devance l'Italien Gianluigi Donnarumma et l'Allemand Manuel Neuer. Mendy, qui a remporté la Ligue des champions avec son club de Chelsea, prend donc sa revanche après avoir déjà terminé deuxième du trophée Yachine qui avait été remis à Donnarumma par le magazine France Football en novembre dernier. Le gardien des Lions de la Téranga dispute actuellement la CAN 2022 au Cameroun avec sa sélection.