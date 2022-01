Direct

CAN 2022: suivez Gabon – Maroc et Ghana – Comores en direct

Dénouement dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022) de football, ce mardi 18 janvier. Le Maroc, déjà qualifié, affronte le Gabon, deuxième avec 4 points. Le Ghana (1 point) et les Comores (0), acculés après de mauvais résultats, se retrouvent. Des rencontres à suivre en direct sur rfi.fr. Coups d'envoi à 19h TU, 20h au Cameroun et en France. © FMM

Texte par : David Kalfa

