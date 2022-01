CAN 2022: les Gabonais savourent leur qualification et leur revanche

Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, lors du match face au Maroc au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le 18 janvier 2022. © Pierre RENÉ-WORMS/RFI

Texte par : Nicolas Bamba

Grâce à leur match nul face au Maroc (2-2), mardi 18 janvier, les Panthères du Gabon se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 en terminant à la deuxième place du groupe C. Une vraie satisfaction pour le Gabon après les coups durs du premier tour. Et aussi une réponse aux commentaires du Ghana.