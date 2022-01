CAN 2022: l’espoir et les ambitions nourrissent le Cap-Vert

Troisième du groupe A derrière le Cameroun et le Burkina Faso, le Cap-Vert attend la fin du premier tour pour savoir s’il sera bien présent en huitièmes de finale. Pour cela, il doit se classer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Willis Furtado et ses coéquipiers prennent leur mal en patience tout en regardant plus loin.

De notre envoyé spécial à Yaoundé,

Pour la troisième CAN de leur histoire, les Capverdiens découvrent le système d’une compétition à 24 équipes. Troisièmes du groupe A avec 4 points et une différence de buts nulle, ils sont encore en course pour les huitièmes de finale. En effet, les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront, tandis que les deux moins bons troisièmes seront éliminés.

Alors que le premier tour est terminé pour les groupes A, B et C, le Cap-Vert est bien placé. Le Malawi a inscrit autant de points, tandis que les Comores comptent 3 points. Ce dernier point est important : il suffit qu’une seule autre équipe termine à moins de 4 points, ou avec 4 points et une différence de buts négative, pour envoyer les Requins bleus au tour suivant.

« C’est stressant, on regarde tous les matches en espérant passer », confie Willis Furtado avant l’entraînement du mercredi 19 janvier, peu avant les rencontres décisives du groupe D (Égypte-Soudan et Guinée-Bissau-Nigeria). L’attaquant du Cap-Vert et ses compatriotes ont des raisons d’y croire, mais seule la réalité mathématique les libérera.

« On vise les quarts, voire les demies »

Avec une victoire (1-0 face à l’Éthiopie), une défaite (0-1 contre le Burkina Faso) et un match nul (1-1 contre le Cameroun) au premier tour de cette CAN 2022, « on aurait pu faire mieux », estime Willis Furtado. L’international, venu d’Ivry-sur-Seine en région parisienne et désormais joueur du FK Jerv en Norvège, n’oublie pas tous ces cas de Covid-19 qui ont semé le trouble chez les Capverdiens. Lui-même a été testé positif et était absent des deux premières feuilles de matches.

« On a géré comme on pouvait. Ça a été très difficile au début car on avait beaucoup de cas. (…) Ça a changé la tactique, on a dû changer notre façon de jouer », rappelle le n°15. Le résultat n’a pas été totalement à la hauteur des espérances des Capverdiens, battus par les Burkinabè dans la course à la deuxième place du groupe A (les Étalons s’en sont emparés grâce à leur victoire dans leur confrontation directe avec les Requins bleus). Mais les huitièmes de finale restent à leur portée.

Willis Furtado, 24 ans, espère bien être au rendez-vous, car le Cap-Vert ambitionne de faire mieux qu’à sa première participation. En 2013, en Afrique du Sud, les néophytes s’étaient classés deuxièmes de leur groupe (derrière l’Afrique du Sud et devant le Maroc et l’Angola) avant de tomber en quarts de finale face au Ghana. Willis Furtado veut « essayer d’aller plus loin ». « On vise les quarts, voire les demi-finales », assure-t-il. Un gros projet qui doit d’abord passer l’épreuve du classement des quatre meilleurs troisièmes.

