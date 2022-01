Direct

CAN 2022: suivez Côte d'Ivoire-Algérie en direct

C’est le dénouement dans le groupe E de la CAN 2022, ce 20 janvier à partir de 16h TU (17h au Cameroun et en France) avec Sierra Leone-Guinée équatoriale et surtout un Côte d’Ivoire-Algérie explosif à Douala. Pour se qualifier, les Algériens, tenants du titre, doivent absolument battre des Ivoiriens en route vers les huitièmes de finale. Un choc à suivre en direct sur rfi.fr. © FMM

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

