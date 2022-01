CAN 2022: 12 cas Covid-19 pour les Comores, privées de gardien à deux jours de leur 8e de finale

L'équipe des Comores avant son premier match à la CAN 2022. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY

La Fédération des Comores a indiqué ce samedi que 12 membres de l'équipe étaient touchés. Parmi eux, le coach, Amir Abdou, mais surtout les deux seuls gardiens de l'effectif, Mayadh Ousseini et Ali Ahamada. « C'est un moment difficile, on essaie de trouver des solutions, a positivé le manager. Mais sans le coach, des joueurs majeurs et surtout nos deux seuls gardiens, la situation reste compliquée. En tout cas, on ne perd pas espoir et on espère trouver rapidement des solutions », a déclaré El Hadad Himidi, le manager général de l'équipe. Les Coelacanthes doivent affronter le Cameroun en huitièmes de finale lundi à 20h.