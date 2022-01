CAN 2022: Ngando Pickett, la star des supporters du Cameroun

Depuis plus de 40 ans, Ngando « Dans la sauce ! » Pickett soutient les Lions indomptables. Bariolé de la tête aux pieds, chanteur, danseur et ambianceur, ce personnage atypique est à la tête d’une troupe de supporters déchaînés. Autant dire qu’ils se font très remarqués dans cette CAN 2022 au Cameroun.

De notre envoyé spécial à Yaoundé,

Le Cameroun s’est classé en tête du groupe A au premier tour de la CAN 2022 et va affronter les Comores en huitièmes de finale, lundi 24 janvier au stade d’Olembé. Une qualification obtenue grâce aux buts de Vincent Aboubakar, aux bonnes réactions de l’équipe, et peut-être aussi grâce à Ngando Pickett et sa bande.

Lui en est sûr : sans leur soutien, les Lions indomptables « ne sont rien ». Au Cameroun, les supporters de l’équipe nationale se comptent par millions. Mais Ngando Pickett est unique. « Nous avons une passion simple : l’amour total envers nos Lions indomptables », explique-t-il simplement en montrant ses « gars » qui l’accompagnent.

Même à l’étranger, on redoute sa présence dans les tribunes, rigole la mascotte officielle des supporters depuis la CAN 1998 au Burkina Faso : « Quand on sait que Ngando est là, on bloque les portes. On dit que si Ngando passe, c'est fini, les Lions gagnent. »

Danse, foot et Lions indomptables

Henri Mouyébé – son nom à l'état civil – est né il y a 68 ans à Douala. Au Cameroun, tout le monde le connaît sous le nom de Ngando Pickett. C’est sa tante qui l’a rebaptisé affectueusement Ngando (« caïman » en langue douala). Pickett, ça lui vient de la danse, une autre passion, et de l’artiste américain Wilson Pickett, célèbre dans les années 1960-1970

« Un danseur formidable. Comme je dansais très bien, mes amis m'ont surnommé Wilson Pickett. Ensuite, on a commencé à m'appeler Ngando Pickett », développe l’intéressé. Clin d’œil : parmi ses amis, il y avait le père de l’actuel n°27 des Lions indomptables, James Léa Siliki. Le foot, déjà. Le foot, toujours.

En 1972, lors de la première CAN jouée au Cameroun, Ngando Pickett a vu son équipe échouer en demi-finale. Aujourd'hui, impossible pour Ngando et sa bande d'imaginer une autre nation soulever le trophée, le 6 février : « Ma mission, c'est d'apporter mon soutien, d'être le 12e homme derrière les Lions indomptables, de les accompagner jusqu'à la finale. Nous allons remporter cette coupe. »

Dans le quartier Essos, à Yaoundé, rencontre avec Ngando Pickett, la star des supporters des Lions indomptables du Cameroun, venu de Douala et accompagné de sa troupe. À suivre ce week-end à l'antenne et sur le site de @RFI @RFIsports #CAN2021 #TotalEnergiesAFCON @SamuelEtoo pic.twitter.com/mrnC2Na7un — Nicolas Bamba (@nicobamba) January 20, 2022

Du courage et de la sauce au piment du Bangoua

Voilà plusieurs décennies que Ngando Pickett suit l’équipe du Cameroun sur les cinq continents. Les Lions indomptables n'ont plus de secret pour lui. Et il est catégorique : « La génération 1980-1994 est la meilleure » et Roger Milla « reste le joueur suprême ». « Tout le monde le sait, même si Samuel Eto’o est venu après. Lui-même respecte Roger Milla. »

Ngando Pickett, c'est le spectacle et l'art du chambrage. Le chant « Dans la sauce », ça vient de lui lors de la CAN 2017 au Gabon. Une expression qui promet des moments difficiles aux adversaires du Cameroun. « Nous allons tous les mettre dans la sauce », s'exclame Ngando. Il ajoute, hilare : « Et cette fois-ci, la sauce sera pimentée ! Le piment de Bangoua va les chauffer ! »

Son autre mot fétiche, c'est « hemelé », c'est-à-dire le « courage ». Un truc que tous les Camerounais se doivent d'avoir, estime l'autoproclamé « patron du hemelé ». « Le hemelé, c'est le courage. C'est n'avoir peur de personne. Le lion, tu l'attaques. L'éléphant, tu l'attaques. Tu abats tout le monde. C'est ça le hemelé. »

« Le lion te mord, te griffe et t'achève »

Le hemelé (le courage donc), Ngando Pickett en a eu besoin tout au long de sa vie de fanatique du Cameroun. C'est qu'il en avalé, des kilomètres à pied, pour suivre son équipe. Et ce n'est pas tout.

« Je ne peux pas compter le nombre de cellules où j'ai été mis, le nombre de pays où j'ai été bastonné. On m'a même braqué », se souvient-il. Aujourd'hui, il aimerait un peu de considération de la part de la Fécafoot et de son nouveau président, Samuel Eto'o.

Lundi 24 janvier, les 28 Camerounais engagés dans cette CAN vont en découdre avec les novices des Comores. Cette fois, ils n'auront aucun droit à l'erreur, phase à élimination directe oblige. Pas de quoi inquiéter Ngando Pickett toutefois. « Quand tu attaques le lion, il te mord, il te griffe et il t'achève », promet le 12e homme, toujours friand de formules chocs. C'est le supporter en lui qui parle, comme toujours.

