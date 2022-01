CAN 2022: Suivez Cameroun-Comores en huitièmes en direct

Le Cameroun, hôte de la CAN 2022, s’attaque aux huitièmes de finale et aux Comores, ce lundi 24 janvier à Yaoundé. Les Camerounais seront-ils au rendez-vous ? Ou les Comoriens, petits poucets de la compétition, vont-ils encore créer l’exploit ? Une rencontre à suivre en direct à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France).

© FMM