CAN 2022: bien qu’éliminés, les Comores ont gagné le respect

Les Comoriens Younn Zahary (n°4) et Said Bakari (n°22), quelques instants après leur courte défaite face au Cameroun, le 24 janvier 2022. © Pierre RENÉ-WORMS/RFI

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 4 mn

Battus par le Cameroun lundi 24 janvier en huitièmes de finale de la CAN 2022 (2-1), les Comoriens ont fait honneur à leurs couleurs et à leurs supporters. Malgré l’absence de gardien de métier et un match joué dans sa quasi-totalité à dix contre onze, les Cœlacanthes ont vendu chèrement leur peau. Mêmes les Lions indomptables saluent leur courage.