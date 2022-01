CAN 2022: «Dis-moi la couleur de ton maillot, je te dirai si tu vas gagner»

La superstition et la croyance accompagnent la couleur des maillots des sélections africaines chez les supporters. Du Cameroun au Sénégal, en passant par le Burkina et l’Algérie, la couleur du maillot officiel est loin d'être choisi par hasard. Petit florilège d'anecdotes.

De notre envoyé spécial à Douala,

Lundi 17 janvier 2022 à Douala. Paul, un policier préposé à la sécurité de l’équipe algérienne, s’enquiert du score de Cameroun-Cap-Vert (1-1), dernier match du groupe A. « Comment ? On n’a pas battu le Cap-Vert ? » s’étonne-t-il avant d’ajouter quelques minutes plus tard : « Mais il fallait me dire qu’on avait joué avec le maillot jaune. Ce n’est pas possible de gagner avec ça, même si c’est face à l’Érythrée. Le jaune, c’est le désert ».

Le jaune serait donc loin d’être la couleur de maillot préférée des supporters des Lions indomptables qui l’assimilent à une couleur porte-malheur. Les réseaux sociaux s’en sont ainsi donnés à cœur joie après le match Cameroun-Cap-Vert, beaucoup martelant avec force et conviction, mais sans statistiques, qu’avec « le jaune, le Cameroun ne gagne jamais ».

Pourtant, lors de leur première Coupe d’Afrique remportée en 1984, les Lions évoluaient en…jaune en finale. Qu’importe, c’est le maillot vert qui reste le préféré des suiveurs de l’équipe nationale, celui avec lequel, le Cameroun a battu le Burkina (2-1), l’Ethiopie (4-1) et lesComores (2-1) dans cette CAN.

Pas de malédiction chez les Lions indomptables. ON GAGNE⚡️ pic.twitter.com/HG8uJVfsFe — AllezLesLions (@AllezLesLions) January 23, 2022

Vive le blanc

Le vert, lui, reste la couleur à éviter chez les Algériens. Et certaines statistiques confortent les supporters des Fennecs. Entre 2006 et 2010, l’Algérie joue huit fois avec le maillot vert pour… huit défaites. Lors du fameux « One, two, three » face au Malawi (0-3) à la CAN 2010, les Algériens étaient également en vert. Il n’en fallait pas plus pour élever le maillot blanc au rang de maillot porte-bonheur d’autant que c’est avec celui-ci que l’Algérie a décroché ses deux titres continentaux (1990 et 2019). Par contre, pour cette CAN 2022, avoir arboré le blanc lors de ses trois matches de poules, n’a pas été un succès pour une Algérie éliminée dès le premier tour.

Le blanc reste aussi la couleur préférée du Sénégal. Pour les Lions, tout aurait commencé le 1er septembre 1985. Ce jour-là, le Sénégal reçoit le Zimbabwe en match retour qualificatif pour la CAN 1986 en Égypte. Cela fait 17 ans que les Lions courent derrière une qualification à la Coupe d’Afrique et l’État a mis les moyens pour que l’équipe, battue 1-0 à l’aller, se qualifie. Un marabout exige que les Lions, qui évoluaient toujours en vert, jaune ou rouge- les couleurs du drapeau national - jouent absolument en blanc cette fois. La surprise est totale pour les 15 000 supporters présents au Stade Demba Diop qui n’avaient jamais vu leurs joueurs en blanc. Elle est plus encore pour les Zimbabwéens écrasés 3-0 grâce à un triplé de Jules Bocandé. Le Sénégal, retrouve la CAN, et les Lions adoptent définitivement le maillot blanc comme tenue officielle.

Rouge, le maudit

Y aurait-il une histoire « secrète » avec la couleur rouge et les Guinées ? La Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et la Guinée ont en effet fait du rouge, la couleur officielle de leur maillot. Là où beaucoup d’équipes voient cette couleur comme symbole de la défaite.

C’est le cas du Burkina Faso qui, après avoir perdu sa première demi-finale de CAN et le match pour la 3e place avec le maillot rouge en 1998, a décidé de moins le sortir des placards. Ce sera le blanc ou le vert. Le vert fluo même pour le sélectionneur des Étalons Kamou Malo qui ne quitte plus son polo de cette couleur depuis qu’il lui a porté chance du début à la fin des éliminatoires de la CAN 2022 (0 défaite). Et dimanche, lors du spectaculaire Burkina-Gabon (1-1 ;7-6), Malou n’avait pas oublié d’enfiler son polo porte-bonheur...

