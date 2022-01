Direct

CAN 2022: Suivez Maroc-Malawi en huitièmes en direct

L'équipe du Maroc va-t-elle assumer son statut de favorite face à une sélection du Malawi surprise durant cette CAN 2022 ? Les Marocains et les Malawiens s'affrontent en huitièmes de finale, ce mardi 25 janvier à Yaoundé. Une rencontre à suivre en direct sur RFI à partir de 19H TU (20h au Cameroun et en France).

Texte par : Pierre Fesnien Suivre 1 mn

