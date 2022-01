Direct

CAN 2022: suivez Côte d'Ivoire-Egypte en huitièmes en direct

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

C’est une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale de la CAN 2022 : Côte d’Ivoire-Égypte. Un choc entre Ivoiriens et Égyptiens, ce mercredi 26 janvier à Douala. Une rencontre à suivre en direct sur RFI à partir de 16h TU (17h au Cameroun et en France).