CAN 2022: la CAF délocalise un quart et une demi-finale prévus au stade Japoma

La CAF a annoncé ce mercredi 26 janvier qu'un quart de finale et une demi-finale initialement prévus au stade Japoma à Douala seront finalement déplacés au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.

La rumeur flottait dans l'air depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle : un quart et une demi-finale initialement prévus au stade Japoma de Douala auront finalement lieu au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. La CAF (Confédération africaine de football) a profité de la Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations présidée par Patrice Motsepe pour officialiser l'information dans un communiqué.

Les raisons de cette délocalisation ne sont pas précisées, mais plusieurs équipes se sont plaintes de l'état de la pelouse, pas digne d'une compétition internationale. La rencontre Gambie-Cameroun du 29 janvier, prévue au stade de Japoma, n'est pas concernée par ces délocalisations.

Pas de match à Olembé jusqu'à nouvel ordre

Le communiqué de la CAF revient également sur la terrible bousculade qui a coûté la vie à huit personnes lundi 24 janvier en marge du match Cameroun-Comores. Il précise que « le prochain match initialement prévu au stade d'Olembé n'aura pas lieu tant que la CAF et le comité d'organisation local (COCAN) n'auront pas reçu le rapport complet de la commission d'enquête indiquant les circonstances et les événements ayant entraîné la blessure et la mort de spectateurs au stade d’Olembé ».

La CAF confirme donc que le quart de finale qui devait se tenir au stade Olembé sera délocalisé au stade Ahmadou-Ahidjo, comme elle l'avait annoncé mardi 25 janvier. Le début du match a été avancé d'une heure, le coup d'envoi se donné à 16h (heure locale).

En revanche, l'instance n’a pas précisé si l'une des demi-finales et la finale de la compétition, qui doivent également se tenir à Olembé, étaient concernées par une potentielle délocalisation. En l'absence d'information à ce sujet, ces deux rencontres sont pour l'instant maintenues au stade d'Olembé.

LE PROGRAMME (AU 26 JANVIER)

QUARTS DE FINALE

Samedi 29 janvier

- Burkina Faso-Tunisie à Garoua (20h heure locale) - Match 45

- Gambie-Cameroun à Douala (17h heure locale) - Match 46

Dimanche 30 janvier

- Côte d'Ivoire ou Égypte-Maroc à Yaoundé, stade Ahmadou-Ahidjo (16h heure locale) - Match 47

- Sénégal-Mali ou Guinée équatoriale à Yaoundé, stade Ahmadou-Ahidjo (20h heure locale) - Match 48

DEMI-FINALES

Mercredi 2 février

- Vainqueur du Match 45-Vainqueur du Match 48 à Yaoundé, stade Ahmadou-Ahidjo (20h heure locale)

Jeudi 3 février

- Vainqueur du Match 46-Vainqueur du Match 47 à Yaoundé, stade d'Olembé (20 heure locale)

FINALES

Dimanche 6 février

- Match pour la 3e place à Yaoundé, stade Ahmadou-Ahidjo (17h heure locale)

- Finale à Yaoundé, stade d'Olembé (20h heure locale)

