CAN 2022: Choupo-Moting, le chouchou des Camerounais et au-delà

L'attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting fait la fête avec la mascotte de la CAN 2022, jeudi 13 janvier au stade d'Olembé de Yaoundé. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 4 mn

Dans cette CAN 2022 à domicile, un Lion indomptable se distingue à cause des salves d’enthousiasme qu’il suscite à chaque apparition sur le terrain. Eric Maxim Choupo-Moting est le plus applaudi des joueurs camerounais dans cette compétition. Une cote d’amour qui n’a rien d’une surprise. En Europe aussi, l'attaquant s'attire l'affection d'à peu près tout le monde.