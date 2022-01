CAN 2022: Gambie - Cameroun en quarts en direct

Le premier quart de finale de cette CAN 2022 oppose son pays hôte, le Cameroun, à la Gambie, dont c’est la première participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations. Un match à suivre en direct sur RFI ce samedi 29 janvier à Douala, à partir de 16h TU (17h au Cameroun et en France).

Encore trois marches à franchir pour les Lions Indomptables dans cette CAN 2022 ! Avec la Gambie, ce n’est a priori pas la plus haute de cette compétition. L’équipe du Cameroun, qui a souffert pour se défaire d’une vaillante équipe des Comores, va en effet affronter le deuxième néophyte dans cette compétition. Mais, méfiance : les Scorpions aiment piquer les grosses bêtes. Les Gambiens se sont déjà payés notamment les Aigles de Tunisie au premier tour et les éléphants du Sily National de Guinée en huitièmes.

Un quart de finale à suivre en direct sur RFI et avec nos envoyés spéciaux ce samedi 29 janvier à Douala, à partir de 16h TU (17h au Cameroun et en France).

