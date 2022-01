CAN 2022: les Camerounais attendent «sereinement» l’adversaire en demi-finale

Qualifiés en s’imposant avec autorité contre la Gambie (2-0) en quarts de finale de la CAN 2022, les Camerounais vont rencontrer en demi-finale le Maroc ou l’Égypte. Mais quel que soit leur futur adversaire, l’essentiel pour eux sera d’aller « en finale ».

De notre envoyé spécial à Douala,

Maroc ou Égypte ? Les Camerounais ne s’intéressent pas à l’identité de leur futur adversaire, ni des qualités de celui-ci. Pour eux, ce sera un match à gagner tout simplement pour aller en finale. « On a un objectif que nous voulons atteindre. Aujourd’hui, nous avons gagné une bataille, nous avons d’autres qui nous attendent, a ainsi lâché le milieu de terrain Oum Gouet. Nous avons une demi-finale, nous devons la gagner pour continuer l’aventure. »

Karl Toko Ekambi, double buteur et homme du match, pense comme son coéquipier. « On est en demi-finale, on est content. Mais, on ne pense pas à l’adversaire, on en envie d’aller en finale et de gagner cette coupe. »

Si le défenseur Michael Ngadeu estime que « le prochain adversaire sera plus costaud », l’arrière gauche Martin Hongla pense qu’il faut « commencer à se préparer pour cette bataille ». Leur coéquipier Jean-Jacque Casteletto ajoute : « Il faut faire de grands matches pour gagner cette CAN »

Gagner et rien d’autre, le leitmotiv est plus que jamais entonné par les Lions Indomptables. « Nous, on est serein, confie Nouhou Tolo. On attend seulement l’adversaire. Quel que soit l’adversaire, on doit gagner »

