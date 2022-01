CAN 2022: Cameroun-Égypte et Burkina Faso-Sénégal en demies

Le Camerounais Karl Toko-Ekami, l'Egyptien Mohamed Salah, le Burkinabè Bertrand Traoré et le Sénégalais Sadio Mané, se retrouvent en demi-finales de la CAN 2022. © FMM/Pierre René-Worms & AFP

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

On connaît désormais les deux affiches des demi-finales de la 33e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022). La première, Cameroun-Égypte, va opposer les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la CAN. La deuxième, Sénégal-Burkina Faso, est inédite à ce niveau de la compétition.