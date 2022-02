L’ancien international malgache Jérôme Mombris file à la Réunion

Jérôme Mombris (34 ans), qui avait participé à la CAN 2019 en Égypte avec Madagascar va terminer sa carrière la Saint-Pierroise sur l’île de la Réunion. Il avait résilié son contrat avec Guingamp début janvier et mettait ainsi un terme à sa carrière professionnelle. Né à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) et formé au Stade brestois, le latéral gauche international malgache (8 sélections) a disputé 273 matches en Ligue 2.