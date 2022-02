La première demi-finale de cette Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022) oppose le Burkina Faso au Sénégal, ce mercredi 2 février à Yaoundé. Une rencontre à suivre en direct sur RFI. Coup d’envoi à 19h TU (20h au Cameroun et en France).

La première demi-finale de cette Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022) oppose le Burkina Faso au Sénégal, ce mercredi 2 février à Yaoundé. Une rencontre à suivre en direct sur RFI. Coup d’envoi à 19h TU (20h au Cameroun et en France).

Publicité Lire la suite

Le Sénégal disputera-t-il une seconde finale de suite, après celle de la CAN 2019 perdue face à l’Algérie ? Ou le Burkina Faso jouera-il sa deuxième finale en Coupe d’Afrique des nations, après celle de 2013 ? Sénégalais et Burkinabè s’affrontent en demi-finale de la CAN 2022, ce mercredi 2 février au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Une affiche inédite à ce niveau de la compétition. Une rencontre à suivre en direct sur RFI et avec nos envoyés spéciaux.

[Si le direct ne s'affiche pas, cliquez ici.]

CAN 2022 : Burkina Faso - Sénégal en demi-finales en direct

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne