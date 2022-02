Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal, désormais du passé

L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a résilié son contrat avec Arsenal. « Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le club par consentement mutuel », a déclaré Arsenal dans un communiqué mardi 1er février.

Publicité Lire la suite

Le joueur âgé de 32 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'avait plus porté le maillot des Gunners depuis qu'il avait été sanctionné par le club en décembre dernier.

Aubameyang, qui a rejoint Arsenal en janvier 2018, a inscrit 92 buts en 162 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot des Gunners, rappelle le club dans son communiqué. « Nous souhaitons le meilleur à "Auba" pour le prochain chapitre de sa carrière et nous le remercions pour sa contribution à notre club », a ajouté Arsenal dans un communiqué. La presse espagnole a rapporté qu'Aubameyang était en bonne voie pour s'engager avec le Barça, sous la forme d'un contrat de six mois avec une option pour une année supplémentaire.

« Je n'ai que du respect pour ce club »

Désigné footballeur africain de l'année en 2015, Aubameyang est passé par l'AC Milan, Dijon, Lille, Monaco et Saint-Etienne avant de signer au Borussia Dortmund en 2013.

L’international gabonais qui était présent au Cameroun pour la CAN 2022, mais qui n’a pas joué une seule minute, a envoyé un message sur son compte Instagram. « Aux fans d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres une maison pour ma famille et moi ces quatre dernières années. Nous sommes passés par des hauts et des bas et votre soutien a toujours beaucoup compté pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et de porter le brassard de capitaine pour ce club est quelque chose qui restera à jamais dans mon cœur. J'ai toujours été concentré à 100% et impliqué pour faire tout ce que je pouvais pour ce club et c'est pourquoi j'ai un peu mal à l'heure de vous dire au revoir, mais c'est le football. Je suis triste de ne pas pouvoir avoir aidé mes partenaires ces dernières semaines, mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite vraiment le meilleur et beaucoup de succès à venir à mes anciens coéquipiers et aux supporters ! », peut-on lire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne