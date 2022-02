Foot: Côte d’Ivoire et Afrique du Sud face à la France en mars 2022

L'Ivoirien Sébastien Haller. REUTERS - THAIER AL-SUDANI

L’équipe de France de football affrontera celle de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud, respectivement les 25 mars à Marseille et 29 mars à Lille. Ces rencontres permettront aux Bleus de se préparer en vue de la Coupe du monde 2022 et aux Ivoiriens et aux Sud-Africains de se tester.