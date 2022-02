CAN 2022 : le Cameroun arrache la 3e place face au Burkina Faso

L’équipe du Cameroun a arraché la 3e place de sa Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), ce 5 févier à Yaoundé, malgré un début de « petite finale » catastrophique face au Burkina Faso. Les Camerounais étaient menés 3-0 avant de revenir à 3-3 et de finir sur le podium après les tirs au but (5-3).

Publicité Lire la suite

Relever la tête, sauver l’honneur… Des clichés abondamment utilisés avant un match pour la 3e place mais qui ont pris tout leur sens, ce samedi 5 février à Yaoundé. Dans un Stade Ahmadou Ahidjo loin d’être plein, les Camerounais, encore marqués par leur défaite en demi-finale face aux Egyptiens, ont en effet terminé leur Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) à domicile sur une bonne note. Et c’était pourtant mal parti face à des Burkinabè qu’ils avaient battu 2-1 lors du match d’ouverture de cette CAN 2022.

Des Burkinabè hyper réalistes

Car les Etalons ont fait preuve d’un réalisme insolent. D’abord sur l’ouverture du score de Steeve Yago, juste après une double occasion dangereuse du milieu adverse Jean Onana (18e, 22e). Servi au second poteau par Issa Kaboré, le latéral score d’un tacle difficile à réaliser (1-0, 24e).

Puis, peu avant la pause, sur un nouveau centre tendu de Kaboré, le pourtant réputé fiable André Onana marque contre son camp. Le gardien essaie de se saisir du ballon mais le laisse rebondir contre sa poitrine avant qu’il ne franchisse la ligne (2-0, 43e). Les Camerounais quittent la pelouse sous les huées de leurs peu nombreux supporters.

A la pause, leur sélectionneur Toni Conceiçao fait entrer le capitaine et meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar, ainsi que Moumi Ngamaleu (46e). Mais les Lions, qui évoluent ce soir quasiment avec leur équipe B, n’ont même pas le temps de percevoir les effets de ce double changement.

A la 49e minute, sur un centre bien travaillé de Bertrand Traoré, Djibril Ouattara reprend le ballon d’une tête plongeante : 3-0. Stupeur…

Vent de révolte camerounais

Toni Conceiçao persiste toutefois et lance Karl Toko Ekambi. A force d’insister et de pousser, Stéphane Bahoken réduit le score d’une demi-volée, après un cafouillage dans la surface burkinabè (3-1, 73e). Les actions dangereuses en faveur du Cameroun s’enchaînent désormais à un rythme soutenu.

A la 85e minute, Aboubakar inscrit son septième but dans cette compétition en reprenant de la tête, un corner : 3-2. Les spectateurs se mettent à vibrer. Ils explosent de joie lorsqu’à la 87e minute, Aboubakar profite d’une mauvaise sortie du gardien Farid Ouédraogo, qui percute Soumaila Ouattara, pour égaliser : 3-3.

Un vent de révolte souffle et la chance a tourné. Lors de la séance de tirs au but [1], Blati Touré, excellent durant cette CAN 2022, rate sa tentative pour le Burkina Faso. Ambroise Oyongo, lui, ne rate pas celle qui permet au Cameroun d’enlever le morceau et de finir le tournoi avec panache.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne