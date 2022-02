CAN 2022: Aliou Cissé fait l’éloge de la persévérance

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé avant la demi-finale de la CAN contre le Burkina Faso, le 2 février 2022 à Yaoundé CHARLY TRIBALLEAU AFP

Texte par : RFI Suivre

« Je suis très heureux. Ça prouve encore qu'avec la force de travail, la persévérance, le fait de ne jamais se décourager, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Nous sommes fiers, très fiers, parce que nous gagnons face à l'Égypte, qui a sept Coupes d'Afrique, ce n'est pas rien. Je suis très ému, car cette Coupe, on la gagne pour tout le peuple sénégalais qui la réclamait depuis plus de 60 ans. Nous aussi, on aura notre étoile. Cela s'est joué à peu de choses », a déclaré Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, au micro de beIN Sports, après la victoire du Sénégal face à l'Égypte en finale de la CAN ce dimanche 6 février.