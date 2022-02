CAN 2022: revivez le sacre historique du Sénégal, en images

Les Sénégalais, champions d'Afrique, brandissant le trophée remis au vainqueur de la CAN 2022.

L'équipe du Sénégal a remporté la première Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2022) de son histoire, ce 6 février 2022 à Yaoundé. Un sacre étriqué face à l'Egypte (4 tirs au but à 2, 0-0 après prolongation) mais un moment de légende pour le foot sénégalais, à revivre en images.

La troisième, c’est la bonne ! Après les échecs en finale des Coupes d’Afrique des nations 2002 et 2019, les Sénégalais sont enfin champions d’Afrique de football. Un sacre à la CAN 2022 arraché face à une solide équipe d’Egypte. Sadio Mané et sa bande ont eu le dernier mot face à celle de Mohamed Salah. Une rencontre à revivre en images, avec notre photographe Pierre René-Worms.

