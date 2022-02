Italie: Victor Osimhen, buteur pour sa première titularisation depuis deux mois et demi

La joie de l'attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, à la fin du match de la 8e journée de Serie A contre le Torino, le 17 octobre 2021 au Stade Diego-Maradona Filippo MONTEFORTE AFP/Archives

Victor Osimhen, buteur pour sa première titularisation depuis deux mois et demi, a lancé Naples vers une précieuse victoire à Venise (2-0), permettant aux Napolitains de revenir à un point du leader, l'Inter Milan, dimanche 6 février lors de la 24e journée de Serie A. Avant de recevoir les Nerazzurri au stade Diego Maradona le week-end prochain, le Napoli, grâce à son attaquant nigérian (59e) puis à un second but à l'ultime seconde d'Andrea Pettagna (90+10e) a parfaitement profité du faux-pas de l'Inter samedi 5 février contre l'AC Milan (1-2). Après avoir dû renoncer à la Coupe d'Afrique des nations, l'international nigérian, équipé d'un masque de protection, a été titularisé pour la première fois depuis le 21 novembre, après avoir repris le rythme en janvier comme remplaçant.