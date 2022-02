CAN 2022: les anciens Lions fiers de leurs « petits frères » champions d’Afrique

Longtemps référence du football sénégalais, la génération 2002, vient certainement d’être détrônée par les nouveaux champions d’Afrique. Pour autant, c’est avec fierté qu'El hadji et compagnie parlent de l’exploit de leurs petits frères.

De notre envoyé spécial à Yaoundé,

Le Sénégal champion d’Afrique, la bande à Sadio Mané l’a fait. Un exploit que beaucoup de générations de Lions n’avaient jamais réussi, même celle de 2002. « Ils ont essuyé nos larmes de 2002 », affirment en chœur Amara Traoré et Alassane Ndour, membres de la belle équipe finaliste malheureuse de la CAN au Mali. « À Bamako, on avait perdu aux tirs au but contre le Cameroun, rappelle Amara Traoré. 20 ans après, on gagne au Cameroun aux tirs au but face à l’Égypte. Bravo aux garçons, c’est magnifique. »

« Félicitations et merci pour tout », rajoute El Hadji Diouf, bras dessus, bras dessous avec Saliou Ciss. Ils sont rentrés dans l’histoire, ils ont beaucoup travaillé pour ça. J’avais dit à Saliou qu’ils allaient gagner. Cela s’est passé comme je l’avais dit. » L’actuel latéral gauche de Lions confirme les propos de son « grand frère ». « Il y a deux jours, il m’avait dit que cela être un match très difficile, mais qu’on avait tout le pour le gagner et qu’on allait le faire. »

Khalilou Fadiga, dont les traces des larmes sont encore visibles a également exprimé sa fierté envers les nouveaux Lions. « C’est la première fois que je pleure pour un match de football. Merci aux gosses. Ce matin, j’ai échangé avec Sadio (Mané) par texto, il m’avait promis la victoire. Il m’a dit : ‘’Grand, tu verras, ce soir, tu seras fier de nous »

Mamadou Diallo « Seybani » n’était pas de l’aventure 2002, mais il a marqué la sélection sénégalaise comme attaquant entre 1994 et 2000. Il remercie les nouveaux champions, mais veut associer à la victoire les disparus comme « Jules Bocandé, Bruno Metsu, Papa Bouba Diop, Mansour Wade et Joseph Koto qui ont aussi joué un grand rôle dans le football sénégalais. »

