CHAN 2022: Algérie et CAF démentent sa délocalisation en Côte d’Ivoire

La Fédération algérienne de football (FAF) et la Confédération africaine (CAF) démentent la délocalisation en Côte d’Ivoire du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022), prévu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Ces démentis font suite à un communiqué sur le portail du gouvernement ivoirien indiquant que la Côte d’Ivoire va organiser le CHAN en 2023.

Plusieurs sources à la Confédération africaine de football (CAF) ont démenti la délocalisation en Côte d’Ivoire du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022), prévu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie, évoquant notamment une « erreur ».

La Fédération algérienne de football (FAF) elle-même est montée au créneau, ce 10 février. La FAF « tient à préciser que la 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN Total Energies) 2022 des joueurs locaux aura bel et bien lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023, indique un communiqué. Attribué à l’Algérie en septembre 2018, le CHAN 2022 a été reporté à janvier 2023 à cause de la pandémie de la Covid-19 ».

Les dates de la CAN 2023 pas officielles

La CAF et la FAF réagissent ainsi à un communiqué sur le portail du gouvernement ivoirien - entre temps rectifié - faisant suite à une visite d’inspection des installations pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). « La Côte d’Ivoire va abriter la CAN 2023 prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Mais bien avant, elle accueillera l’édition 2023 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux sur le continent ».

Une source à la CAF indique par ailleurs qu’il n’y a pas encore de dates précises pour l’organisation de la CAN 2023.

