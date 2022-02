Burkina Faso: Kamou Malo ne sera plus le sélectionneur des Étalons

Kamou Malo, le sélectionneur des Étalons du Burkina. AFP - KENZO TRIBOUILLARD

La Fédération burkinabè de football indique avoir rencontré, samedi 12 février, l'encadrement technique de la sélection nationale, à savoir le sélectionneur Kamou Malou, ses adjoints Firmin Sanou et Alain Ablassey Nana et l'entraîneur des gardiens de but, Sa Brama Traoré. Le président de la FBF a « salué le travail fait à la tête » des Étalons, demi-finalistes de la dernière CAN 2022. Toutefois, les contrats des quatre techniciens, qui arrivent à leur terme le 28 février, « ne seront pas renouvelés », annonce la fédération, qui « entend relever, avec l'encadrement technique qui sera mis en place, de nouveaux défis pour le rayonnement du football burkinabè ».