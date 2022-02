Ligue des champions CAF: l'Espérance et le Wydad haussent le ton d'entrée

Le milieu de terrain Mohamed Ben Romdhane, ici avec le n°15 sous le maillot de la Tunisie, le 16 janvier 2022 lors d'un match de CAN face à la Gambie. AP - Sunday Alamba

Le début de la phase de groupes de la saison 2021-2022 de la Ligue des champions CAF a vu deux clubs maghrébins tirer leur épingle du jeu. Vendredi 11 février, le Wydad a battu nettement les Angolais de Sagrada Esperança 3-0 dans le groupe D. Le même jour, le Mamelodi Sundowns a dominé Al Hilal (1-0) dans le groupe A, tandis que dans le groupe C, l'Étoile du Sahel et le CR Belouizdad se neutralisaient (0-0). Samedi 12 février, l'Espérance de Tunis a fait encore mieux que le Wydad en giflant les Botswanais du Jwaneng Galaxy 4-0 dans le groupe C. Mohamed Ben Romdhane s'est distingué en inscrivant un triplé. Dans le groupe B, le Raja et l'ES Sétif ont battu AmaZulu et Horoya sur le même score de 1-0, alors que dans le groupe D, le Petro de Luanda et Zamalek ont fait match nul (2-2).