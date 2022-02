Coupe de la Confédération: Mazembe débute bien en poules, pas l’ASEC

Le trophée remis aux vainqueurs de la Coupe de la Confédération. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre

La phase de poules de la Coupe de la Confédération 2021-2022 a débuté ce 13 février avec notamment une victoire 1-0 du Tout Puissant Mazembe (RDC) contre l’AS Otohô (Congo) et un nul 0-0 entre Coton Sport Garoua (Cameroun) et Al Masry (Egypte), dans le groupe C. Dans le groupe D, l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) s’est inclinée 3-1 sur le terrain de Simba SC (Tanzanie), tandis que la RS Berkane (Maroc) a dominé l’US Gendarmerie nationale (Niger) à l’issue d’un match prolifique (5-3).