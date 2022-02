CAN 2022 féminine: le Burkina proche de la qualification, le Sénégal bat le Mali

Les équipes du Burundi et du Burkina Faso ont un pied et demi en phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), prévue au Maroc du 2 au 23 juillet. Les Burundaises ont battu les Djiboutiennes 6-1 en dernier tour aller des éliminatoires tandis que les Burkinabè ont gagné 6-0 sur le terrain de la Guinée-Bissau, ce 16 février 2022. Les Sénégalaises, elles, ont battu les Maliennes 1-0. A noter la surprise du jour avec la Zambie, qui a disputé les derniers Jeux olympiques, tenue en échec 0-0 par la Namibie.