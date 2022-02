CAN 2022 féminine: le Kenya déclaré forfait, la FIFPro s’insurge

Le syndicat mondial des footballeurs et footballeuses (FIFPro) et sa branche kényane (KEFWA) ont critiqué la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’accepter le forfait de l’équipe féminine du Kenya en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022, du 2 au 23 juillet au Maroc). Les Harambee Starlets devaient affronter les Ougandaises mais la sélection « est la victime d’un conflit en cours entre le gouvernement kényan et la fédération nationale de football (FKF) au sujet d’irrégularités supposées», assure un communiqué. La FIFPro et la KEFWA assurent avoir écrit à la CAF au sujet de ce forfait, réclamé par la FKF mais dont les joueuses, qui rêvent d’une participation à la CAN 2022 et au Mondial 2023, ne veulent pas. Celles-ci ont écrit à la FIFA pour lui demander de les aider à reprogrammer cette double rencontre avant la phase finale.