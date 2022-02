CAN 2022 féminine: le Cameroun y est presque, la Côte d’Ivoire et l’Algérie en difficulté

Lors du match Afrique du Sud-Algérie, en qualifications pour la CAN 2022 féminine. © Courtesy of CAF

L’équipe du Cameroun a quasiment assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN 2022), ce 18 février 2022. Les Camerounaises ont battu les Gambiennes 8-0, en dernier tour aller des éliminatoires. Les Tunisiennes, elles, ont dominé les Equato-Guinéennes 5-0. En revanche, les équipes de Côte d’Ivoire et d’Algérie sont en difficulté après leurs défaites 2-0, respectivement contre le Nigeria et l’Afrique du Sud.