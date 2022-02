CAN 2022 féminine: le Sénégal sort le Mali et se qualifie pour la phase finale

L'équipe féminine de football du Sénégal. © Courtesy of FSF

Texte par : David Kalfa Suivre

L’équipe du Sénégal disputera sa deuxième Coupe d’Afrique des nations féminine, dix ans après sa première, à l’occasion de la CAN 2022, prévue du 2 au 23 juillet au Maroc. Les Sénégalaises ont sorti les Maliennes 3 tirs au but à 2, ce 22 février à Bamako, en dernier tour retour des éliminatoires. Les Maliennes s’étaient inclinées 1-0 au match aller et ont ouvert le score par Agueissa Diarra au match retour mais ça n’a pas suffi pour passer.