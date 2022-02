CAN 2022 féminine: toutes les équipes qualifiées sont connues

Lors du match Gabon-Togo, en qualifications pour la CAN 2022 féminine. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

On connaît les douze équipes qui joueront la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022) de football, prévue du 2 au 23 juillet au Maroc. Le Burkina Faso et le Togo notamment vont disputer pour la toute première fois cette compétition, tandis que la Côte d’Ivoire et l’Algérie ont échoué au dernier tour des éliminatoires, ce 23 février 2022.