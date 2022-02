Comores: Amir Abdou quitte ses fonctions de sélectionneur

CAN 2022: le coach de l'équipe des Comores Amir Abdou fier de son équipe qui, pour sa première participation à une phase finale de CAN, se hisse en huitièmes de finale. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

Amir Abdou n'est plus le sélectionneur des Comores. C'est ce qu'a annoncé la Fédération de Football des Comores sur les réseaux sociaux. Le technicien de 49 quitte les Cœlacanthes après plus de 8 ans de travail et surtout une qualification pour la première fois dans l’histoire des Comores en Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun en 2022.