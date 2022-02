Les fédérations de football du Kenya et du Zimbabwe suspendues par la Fifa

Texte par : RFI Suivre

Les fédérations de football du Kenya et du Zimbabwe ont été suspendues par la Fifa, en raison d'interférences gouvernementales, a annoncé jeudi 25 février la Fédération internationale de football. « Sans préjugé des enquêtes menées par les autorités nationales ou d'autres instances juridictionnelles, le Conseil de la Fifa a décidé de suspendre la Fédération Kenyane de Football et la Fédération Zimbabwéenne de Football avec effet immédiat pour cause d'influence indue par un tiers », explique l'instance dans un communiqué. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a donné plus de détails sur les raisons de ces suspensions, évoquant en conférence de presse des « interférences gouvernementales dans les activités de la fédération de football ». « Ils savent ce qui doit être fait pour que la suspension soit levée », a indiqué le dirigeant.