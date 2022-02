Football: Sadio Mané remporte un nouveau trophée devant un brillant Edouard Mendy

Moins d’un mois après avoir remporté la CAN, le Sénégalais Sadio Mané s’est adjugé le premier trophée majeur de la saison en Angleterre avec Liverpool en battant Chelsea aux tirs au but (0-0, 11-10 ap. t.a.b.) en finale de la Coupe de la Ligue. Une finale où son compatriote Edouard Mendy avait été pourtant impérial.

Publicité Lire la suite

Pendant longtemps, on a pensé qu’il allait être le héros de cette finale comme lors de la CAN camerounaise, il y a trois semaines contre l’Égypte. Mais Édouard Mendy n’a pas achevé sa « symphonie » alors qu’il avait écœuré les attaquants de Liverpool et gardé sa cage inviolée pendant près de 120 minutes. Son entraîneur en a décidé autrement en le remplaçant par Kepa, rentré spécialement pour les tirs au but à quelques secondes de la fin de la prolongation. Kepa qui allait précipiter la défaite de sChelsea en ratant la 22e tentative de la séance de tirs au but.

C'est donc Sadio Mané qui s'offre le doublé avec un deuxième trophée en moins d’un mois après avoir gagné la CAN. Le numéro 10 des Lions du Sénégal a disputé 80 minutes dans cette finale où il aurait pu marquer sans un génial… Édouard Mendy. Le gardien a notamment effectué une double parade à la 30e minute en détournant une frappe de Naby Keita avant de repousser à bout portant la reprise du pied gauche de Mané.

[📺LIVE - beIN SPORTS 1] 🏆🇬🇧 #CarabaoCup - Finale

😮😮 Ooohhhh cette double intervention de Édouard Mendy !!!!#CHELIV pic.twitter.com/85PS20Aw4x — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 27, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne