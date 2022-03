Sélectionneur du Cameroun, le nouveau défi de Rigobert Song

L'ex-défenseur vedette des Lions indomptables Rigobert Song a été nommé lundi 28 février nouveau sélectionneur de l'équipe de football du Cameroun. Il succède au Portugais Toni Conceiçao. Lors de la dernière CAN, le Cameroun avait pris la troisième place, après avoir été éliminés par l'Égypte aux tirs au but en demi-finale.

Rigobert Song, ancien défenseur de la sélection camerounaise, victime d'un AVC en 2016, a fait ses premières armes de technicien sur le banc de la sélection A' camerounaise, qu'il a dirigée au Championnat d'Afrique des nations 2018. Au Maroc, les Camerounais avaient terminé à la dernière place du groupe, avec deux défaites et un nul.

Un souffle nouveau pour Samuel Eto'o

« Je suis toujours dans l’esprit d’un compétiteur. Je ne suis plus sur le terrain, mais j’ai le même état d’esprit. Avant, je partageais ma vie avec mes coéquipiers. Aujourd’hui, je transmets mon vécu aux joueurs. Je suis fier d’être de retour et de poursuivre mes activités grâce au soutien de ma fédération et du peuple camerounais. Je dois rendre ce qu’ils m'ont donné », disait-il à RFI avant de débuter le CHAN. « Les échéances à venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau », a indiqué le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, dans un communiqué.

Entraîneur, Rigobert Song l’a fait un peu fait par hasard. Après sa carrière de joueur, Joël Muller président du syndicat des entraîneurs de football en France de 2001 à 2016 l’incite à devenir coach et Song retourne sur les bancs de l’école à Clairefontaine. Il retrouve entre autres Zinédine Zidane et Claude Makelele. Song a ensuite dirigé la sélection camerounaise Espoirs.

Aliou Cissé comme modèle

Désormais, la première mission de Rigobert Song sera de tenter d'obtenir contre l'Algérie fin mars un billet qualificatif pour le Mondial 2022 au Qatar. Les Lions indomptables ont participé à 7 phases finale d’un mondial et ont connu un quart de finale en 1990 en devenant la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition.

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Rigobert Song a porté 137 fois le maillot des Lions indomptables (4 buts) entre 1993 et 2010, disputant quatre Coupes du monde (1994, 1998, 2002, 2010) et la Coupe d'Afrique des nations à huit reprises, avec deux sacres en 2000 et 2002. Il a joué sa première Coupe du monde à 17 ans aux côtés de l’illustre Roger Milla.

Rigobert Song qui a pour modèle Aliou Cissé, le coach du Sénégal, s'est fait connaître en Europe en portant les couleurs de Metz dans le championnat français (1994-1998) avant un passage en Italie, à La Salernitana, puis en Angleterre (Liverpool, West Ham), en Allemagne (Cologne) et en France à nouveau, à Lens. Il a évolué ensuite en Turquie, sous les maillots du Galatasaray puis de Trabzonspor, où il a mis fin à sa carrière de joueur en 2010.

