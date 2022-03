Mondial 2022: une liste élargie du Cameroun sans Joël Matip

Texte par : RFI Suivre

Rigobert Song, nouveau sélectionneur du Cameroun, a dévoilé ce lundi 7 mars une liste élargie de 38 joueurs en vue de la double confrontation face à l’Algérie les 25 et 29 mars prochains en barrages de la Coupe du monde 2022. Malgré le souhait de Song de revoir Joël Matip en sélection, le défenseur central de Liverpool ne figure pas dans cette liste. Par contre, Maxim Choupo-Moting sera bien présent. L’ancien gardien titulaire Fabrice Ondoa, est lui aussi sur la liste. Les cadres habituels comme André Onana, Michael Ngadeu, Frank Zambo-Anguissa, Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar sont bien sur la liste aussi. Deux nouveaux joueurs ont été appelés : Olivier Ntcham, milieu de terrain à Swansea et le milieu défensif d’Hanovre 96, Gaël Ondoua.