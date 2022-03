RD Congo : Théo Bongonda, nouvel atout offensif pour les Léopards

Théo Bongonda devrait bientôt être éligible avec la RD Congo en compétitions officielles. Cet ailier de 26 ans, né en Belgique, sort d’une belle saison avec Genk.

L’équipe de RD Congo devrait bientôt pouvoir compter sur un nouveau renfort offensif de choix : Théo Bongonda. Cet ailier de 26 ans, originaire de Belgique, avait déjà intégré la sélection, lors d’un stage des Léopards, à Bahreïn, il y a quelques semaines. Stage durant lequel il a disputé un match amical face à la sélection bahreïnie. Depuis, le natif de Charleroi a entrepris des démarches administratives, aux côtés de la Fédération congolaise (Fécofa), pour défendre les couleurs de la RDC en compétitions officielles.

Théo Bongonda et son père se sont ainsi rendus récemment au siège de la Fecofa pour faire avancer son dossier de naturalisation sportive. Le joueur « se dit prêt pour faire partie du groupe qui affrontera le Maroc pour le compte des barrages de la Coupe du monde de la Fifa Qatar 2022 », indique un communiqué de l’instance. Son dossier doit cependant être encore définitivement validé par la Fédération internationale (Fifa) pour que l’intéressé soit éligible aux rencontres des 25 et 29 mars, respectivement prévues à Kinshasa et Casablanca.

Boudé par l’équipe de Belgique

La RDC devrait quoiqu’il en soit profiter du manque d’intérêt de l’équipe nationale de Belgique pour celui qui a pourtant évolué en sélections belges U19 et U21. Bien pourvus en attaques, les Diables Rouges n’ont en effet jamais donné une chance à celui qui a été formé à la JMG Academy de Lierse.

Théo Bongonda sort d’une saison 2020-2021 durant laquelle il a compilé 18 buts en 39 matches, toute compétitions confondues, avec notamment une réalisation décisive en finale de la Coupe de Belgique 2021 (2-1 face au Standard de Liège).

Cette saison encore, il forme un redoutable trio avec le Japonais Junya Ito et le Nigérian Paul Onuachu. Passé par le Celta Vigo en Espagne (2015-2018) et par Trabzonspor en Turquie (2017-2018), le binational semble avoir trouvé la stabilité qui lui manquait peut-être auparavant. Disputer le Mondial 2022 avec la RDC lui offrirait également une exposition supplémentaire…

